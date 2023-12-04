Китай обвинил США в серьезном нарушении суверенитета

Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета после того, как эсминец ВМС США "Габриэль Гиффордс" появился вблизи отмели Второго Томаса, подводного рифа в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении китайских военных говорится, что появление эсминца ВМС США серьезно нарушило суверенитет и безопасность Китая.

Военные добавили, что прибрежный боевой корабль "подорвал региональный мир и стабильность", "продемонстрировав, что США являются самой большой угрозой миру и стабильности" в регионе.

Командующий Седьмым флотом США Мэган Грин заявила, что американский корабль "проводил рутинные операции в международных водах", которые соответствовали международному праву.

"Мы не остановимся перед тем, чтобы продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", — добавила она.

Хотя официальные лица США заявили, что во время встречи Си и Байдена Китай согласился на политические дискуссии с министром обороны Ллойдом Остином, Пекин до сих пор не назвал кандидатуру взамен отстраненному министру обороны Ли Шанфу. Продолжительное отсутствие коммуникации повышает риск того, что инцидент в Южно-Китайском море может перерасти в конфликт.

Напомним, 25 ноября в Китае заявили, что их военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, якобы незаконно вошедший в территориальные воды страны в Южнокитайском море. В свою очередь, в Вашингтоне подчеркнули, что их корабль действовал в соответствии с международным правом.

"Соединенные Штаты поддерживают свободу судоходства для всех стран как принцип. Пока некоторые страны будут продолжать заявлять об ограничении прав, превышающих их полномочия в соответствии с международным правом, Соединенные Штаты будут продолжать защищать права и свободы моря, гарантированные всем. Никакого члена международного сообщества нельзя запугивать или принуждать к отказу от своих прав и свобод", — заявили в пресс-службе 7-го флота США.

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