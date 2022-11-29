Китай обвиняет США в "незаконном вторжении" ракетного крейсера во внутренние воды

Китай обвинил ракетный крейсер США в незаконном вторжении в свои воды.

Во вторник, 29 ноября, китайские военные заявили, что ракетный крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" в воды КНР вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Военно-морские силы США отрицают это обвинение.

Об этом пишет Reuters.

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая", – заявил представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

Как отмечается, ракетный крейсер USS Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив и вблизи островов Спратли.

В свою очередь ВМС США назвали заявление Китая "ложным", назвав его "последним в длинном списке действий КНР, направленных на искажение законных морских операций США".

В заявлении отмечается, что крейсер USS Chancellorsville (CG 62) действовал в рамках принципа свободного судоходства, закрепленного международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", – заявили в ВМС США.

Как отмечается, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и США.

Соединенные Штаты исключают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.

Американские военные корабли в последние годы все чаще проходят через Южно-Китайское море, чтобы показать, что претензии Китая – необоснованны.

Китайские военные заявили, что их войска будут оставаться в состоянии повышенной готовности, сообщило Южное командование ВС КНР в своем аккаунте в социальной сети WeChat.

Обострение отношений между США и Китаем

После визита в августе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось.

Впоследствии Морское командование КНР сообщило, что начинает военные учения в Южнокитайском море. Тайваньские военные в ответ развернули зенитные ракетные комплексы.

Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

Начальник военно-морских операций США, адмирал Майкл Гилдей, заявил, что Вооруженные силы США должны быть готовы ответить на возможное вторжение Китая в Тайвань уже в этом году.

Дипломат Роман Бессмертный подчеркнул, что Джо Байден и Си Цзиньпин находятся на огромной дистанции, это люди совершенно разных формаций.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на саммите G20 14 ноября 2022 года в Индонезии на Бали. Встреча лидеров президентов продолжалась около трех часов. Политики обсудили темы конкуренции между США и Китаем, кризис вокруг Тайваня, соблюдение прав человека правительством Китая, а также войну в Украине.

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