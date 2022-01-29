Китай объявил космическую пятилетку: в планах — высадка человека на Луну и доставка почвы с Марса

Китай объявил космическую пятилетку: в планах — высадка человека на Луну и доставка почвы с Марса

В планах Китая – исследование других планет Солнечной системы.

Национальное космическое управление Китая представило пятилетний план освоения космоса, предусматривающий высадку человека на Луну, доставку образцов поверхности Марса и разработку нового аппарата для полетов в далекий космос.

Об этом сообщает The Verge.

Документ содержит перечень главных космических целей Китая, в том числе строительство собственной орбитальной станции, обновление спутниковых технологий, улучшение космических транспортных и ракетных систем, создание новых ракетных двигателей и т.д.

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В течение ближайшей пятилетки Китай планирует произвести высадку человека на Луну. Предварительно естественный спутник нашей планеты будет изучать с помощью зондов.

Автоматические космические аппараты будут изучать лунные полярные области, в которых, как полагают, в глубокой тени кратеров может находиться лед. Китай также намерен совместно с международными партнерами построить международную исследовательскую станцию на Луне.

В планах Китая – исследование других планет Солнечной системы. Космическое управление надеется запустить зонды к сближающимся с Землей астероидам, исследовать возможность отправления космических кораблей к Юпитеру и доставить образцы поверхности с Марса.

Напомним, в Китае взошли семена риса, побывавшие на Луне в рамках миссии "Чанье-5". Ученые хотели проверить, что случится с семенами после попадания в уникальную среду на лунной орбите. Исследователи надеются, что рис может получить полезные мутации, и это поможет вывести новый сорт.

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