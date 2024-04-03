Китай объявил о разработке истребителя J-15D EW для своего нового авианосца Fujian (фото)

Ранее Народно-освободительная армия (НОАК) имела лишь J-16D как самолет радиоэлектронной борьбы, не являющийся палубной версией, указывающий на пробел в возможностях палубной радиоэлектронной борьбы Китая.
Китай объявил о разработке J-15D, версии палубного истребителя J-15 для радиоэлектронной борьбы. Он будет расположен на авианосце.
Об этом со ссылкой на государственный вещатель CCTV сообщает Navy Recognition.
Самолет J-15D уже продемонстрировали в новостном эфире телеканала.
Воздушное судно получило капсулы РЭБ, аналогичные тем, которые используют на другом китайском самолете радиоэлектронной борьбы, получившим название J-16D (в отличие от J-15D, он не палубный).
Китай планирует существенно нарастить возможности своих авианосцев, ранее не располагавших подобными самолетами.
Прежде всего, речь идет о китайском суперавианосце Fujian, который имеет электромагнитные катапульты и сможет без существенных ограничений запускать большие самолеты.
Два предыдущих авианосца Китая — "Ляонин" и "Шаньдун" — стартовых катапульт не имеют, а значит, самолеты поднимаются с трамплина, как в случае с российским авианосным крейсером "Адмирал Кузнецов".
Эксперты считают, что J-15D предназначен не столько для действий по подавлению воздушной надводной авиации, сколько для борьбы с враждебными авиационными и корабельными РЛС.
Между тем , на Тайване заявили, что прекращение помощи Украине со стороны США играет на руку Китаю. Также было заявлено, что в случае оккупации Россией большая часть Украины "это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь связаны друг с другом".
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