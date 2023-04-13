Секретные документы свидетельствуют, что Китай одобрил поставку России определенного летального оружия

В КНР планировали замаскировать военную технику для РФ под гражданские вещи, согласно перехваченным США данным российской разведки, обнаруженным в секретных документах.

В документах США, из-за утечки обнародованных в Сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Об этом говорится в The Washington Post.

Данные, которые внесли в секретные документы, утверждают в издании, якобы основываются на перехвате американцами сообщения Службы внешней разведки РФ.

"Перехват, очевидно полученный в результате прослушивания США Службой внешней разведки (СВР) России, был включен в сверхсекретный свод от 23 февраля последних "продуктов", связанных с Украиной и Россией, составленного офисом директора Национальная разведка", — говорится в The Washington Post.

Это был один из ряда ранее непубликованных документов, которые The Washington Post получила из хранилища изображений секретных файлов, размещенных на приватном сервере в чат-приложении Discord.

В этом сообщении СВР утверждает, что Центральный военный совет Китая "одобрил поэтапное предоставление оружия России" и пожелал, чтобы эта информация осталась в секрете, добавляют в WP. Военное оборудование хотели замаскировать под гражданские товары.

По информации журналистов, документ был озаглавлен "Пекин сообщает, что одобряет поставки летальной помощи России".

Один из неназванных высокопоставленных американских чиновников администрации президента США в комментарии WP заявил, что Китай пока не передавал России оружие.

"Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", — добавил он.

Такую оценку журналистам подтвердил другой чиновник из Минобороны США.

Напомним, в Украине огорчены утечкой "совершенно тайной" информации, согласно которой ВСУ получат лишь "скромные территориальные достижения" от контрнаступления.

Ранее анонсировали закрытый брифинг для сенаторов США по поводу несанкционированного разглашения строго секретных документов по войне в Украине.

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