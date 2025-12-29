Китай окружает Тайвань: Пекин устроил крупнейшие военные маневры в истории

Китайский корабль в водах вблизи острова Пинтан, ближайшего к Тайваню пункта / © Getty Images

Китай 29 декабря начал самые масштабные за всю историю военные учения Justice Mission 2025, задействовав рекордное количество зон для боевых стрельб вокруг Тайваня. Маневры фактически отрезали остров от внешнего мира, вызвав отмену сотен авиарейсов и заставив Тайбэй привести армию в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Rueters.

Китай начал беспрецедентные по масштабам военные учения вокруг Тайваня, демонстрируя способность Пекина в случае вооруженного противостояния изолировать остров и лишить его внешней поддержки. Маневры призваны также оценить уровень оборонной готовности Тайбэя и эффективность имеющегося у него вооружения американского производства.

Командование Восточного театра боевых действий сообщило, что в рамках учений Justice Mission 2025 задействованы сухопутные войска, флот, истребительная авиация и артиллерийские подразделения. Заявленная цель — полное окружение демократически управляемого острова, проведение боевых стрельб, имитация ударов по морским и наземным объектам, а также отработка сценариев блокады ключевых тайваньских портов.

Боевые стрельбы продолжатся и 30 декабря — сразу в семи зонах, определенных Морской администрацией безопасности Китая. По площади и близости к берегам Тайваня эти маневры стали крупнейшими за всю историю, превзойдя все предыдущие учения. Ранее военные сообщали, что артиллерийские стрельбы планируются только в пяти районах.

Учения привели к отмене авиарейсов

Министерство обороны Тайваня заявило, что утром 29 декабря Китай провел еще одно дополнительное двухчасовое учение в восточных водах острова, о котором заранее не предупреждал.

В Министерстве транспорта Тайваня отметили, что маневры 30 декабря повлияют на более 100 тыс. пассажиров международных рейсов, а около 80 внутренних авиарейсов придется отменить.

Это уже шестой масштабный этап китайских военных учений с 2022 года — после визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Нынешние действия происходят на фоне усиления риторики Пекина относительно территориальных претензий, в частности в ответ на заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, которая предположила, что возможное нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военную реакцию Токио.

Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет, подчеркивая, что право определять будущее острова принадлежит исключительно его населению.

«Наши вооруженные силы действуют по принципу подготовки к худшему сценарию и должны учитывать все возможные варианты развития событий. Проведение боевых стрельб вокруг Тайваньского пролива… не только создает для нас военное давление, но и может привести к более сложным вызовам и последствиям для международного сообщества и соседних стран», — заявил журналистам заместитель начальника Генштаба по разведке Минобороны Тайваня Се Цзишен, комментируя учения.

«Мощный сигнал внешнему вмешательству»

Маневры стартовали через 11 дней после того, как США объявили о продаже Тайваню вооружений на сумму 11,1 млрд долл. — крупнейший пакет военной помощи в истории острова. Это вызвало резкую реакцию Министерства обороны Китая и предупреждение, что армия «прибегнет к решительным мерам» в ответ.

«Они (Китай) посылают мощный сигнал о внешнем вмешательстве», — отметил исследователь Института национальной обороны и безопасности Тайваня Че Чжун. Он обратил внимание на то, что Китай «полностью перекрыл» воздушные и морские маршруты со стороны Японии в трех зонах к северу от острова.

Аналитики отмечают, что такие действия все больше стирают грань между обычными учениями и реальной подготовкой к возможному нападению. Подобная тактика способна существенно сократить время реагирования для США и их союзников в случае настоящей эскалации.

Китайские военные также опубликовали видео, на котором демонстрируются автоматизированные гуманоидные роботы, микродроны и боевые роботизированные собаки, участвующие в атаке на остров. Это футуристические технологии, которые ранее публично не презентовались.

Исследователь Академии военных наук КНР Фу Чжэнъюань в комментарии государственным медиа заявил, что учения обоснованы ростом взаимосовместимости боевых систем Тайваня и США, что, по его словам, повышает риск прямого столкновения между двумя сверхдержавами.

Правительство Тайваня осудило действия Китая, а Министерство обороны обнародовало в Facebook видео с демонстрацией различных типов вооружений, в том числе американских реактивных систем HIMARS — мобильной артиллерии с дальностью около 300 км, способной в случае войны поражать прибрежные объекты в китайской провинции Фуцзянь.

Береговая охрана Тайваня сообщила, что развернула большие корабли для сдерживания судов китайской береговой охраны вблизи своих вод и координирует действия с военными, чтобы минимизировать влияние учений на морские маршруты и рыболовство.

Быстрое реагирование Тайваня

По данным Министерства обороны Тайваня, 29 декабря вблизи острова действовали 89 китайских военных самолетов, 14 боевых кораблей и 14 судов береговой охраны. Кроме этого, еще четыре военных корабля были зафиксированы в западной части Тихого океана.

Власти сообщили, что отдельные китайские суда вступали в противостояние с тайваньскими кораблями в пределах смежной зоны, которая простирается на 24 морские мили от побережья острова.

В ведомстве подчеркнули, что тайваньские силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы провести «учения быстрого реагирования», которые предусматривают оперативную переброску подразделений в случае, если маневры перерастут в реальную атаку.

Фондовый рынок Тайваня на события не отреагировал: основной индекс закрылся с ростом на 0,9%.

Блокирование портовых городов

После объявления учений китайские военные обнародовали серию пропагандистских плакатов и графических материалов с обозначенными целями в четырех регионах острова.

Государственный вещатель Китая сообщил, что маневры сосредоточены на блокировании стратегически важных глубоководных портов Тайваня — Килунга на севере и Гаосюна на юге, крупнейшего портового города страны.

Первый из обнародованных плакатов, вероятно, демонстрирует флот гражданских судов, которые Китай может мобилизовать для потенциального вторжения. Речь идет о кораблях с рампами и открытыми палубами, пригодных для проведения морской десантной операции.

Напомним, Пентагон накануне сообщил, что Китай проводит «тотальное наращивание военной силы», планируя увеличить количество ядерных боеголовок с нынешних 600 до более 1000 к 2030 году. Согласно отчету Минобороны США, Пекин активно модернизирует стратегические средства поражения большой дальности, кибернетические и космические мощности, создающие прямую угрозу для Штатов. Особое внимание уделяется готовности к войне за Тайвань, которую КНР стремится завершить победой до конца 2027 года.