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Китай организовал работу своей полиции на территории Нидерландов

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Китай организовал работу своей полиции на территории Нидерландов

Фото: Associated Press

Полиция используется для давления на граждан Китая,проживающих в стране

Правоохранители Нидерландов начали расследование по поводу того, что на территории страны действуют целые отделения китайской полиции.

Об этом сообщает издание NU.nl.

В сообщении указывается, что отделения китайской полиции действуют на территории страны с 2018 года.

Стражи порядка Нидерландов выяснили, что полиция КНР действует на территории страны под прикрытием сервисных центров для граждан Китая. Скорее всего, китайские власти используют полицию для давления на своих граждан, проживающих в Нидерландах.

Проводится расследование, по результатам кого будут приняты соответствующие мероприятия.

Напомним, ранее адмирал Майкл Гилдей заявил, что вторжение Китая в Тайвань возможно уже в ближайшие месяцы.

Также мы ранее информировали, что лидер Китая Си Цзиньпин остается у власти еще на пять лет.

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Дата публикации
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