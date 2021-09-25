Китай освободил канадцев Спавора и Ковригу после вылета финдиректора Huawei на родину

Китай освободил канадцев Спавора и Ковригу после вылета финдиректора Huawei на родину

Спавора и Ковригу задержали по подозрению в шпионаже три года назад, через несколько дней после ареста Ваньчжоу.

Китай освободил из-под стражи обвиняемых в шпионаже канадцев Майкла Спавора и Майкла Ковригу, задержанных три года назад на фоне ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщает ВВС.

Глава канадского правительства во время брифинга заявил, что эти люди пережили "невероятно тяжелое испытание".

"Это хорошая новость для всех нас, что они возвращаются домой к своим семьям", — отметил он, добавив, что мужчины прибудут в Канаду утром в субботу в сопровождении посла Канады в Китае Доминика Бартона.

Коврига — бывший дипломат, работавший в Брюссельском аналитическом центре International Crisis Group, а Спавор является одним из основателей организации, способствующей развитию международных деловых и культурных связей с Северной Кореей.

В марте этого года китайский суд приговорил Спавора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Коврига появился в суде в том же месяце, но приговор не был окончательно утвержден.

Освобождение канадцев происходит на фоне возвращения финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Китай после трехлетнего домашнего ареста в Ванкувере.

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Как сообщалось, Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по просьбе Соединенных Штатов в конце 2018 года. США обвинили ее в предоставлении недостоверной инфомации банка HSBC относительно истинного характера отношений Huawei с гонконгской компанией Skycom, которая работала с Ираном.

Ваньчжоу якобы использовала банк для обработки транзакций из стран Ближнего Востока в нарушение санкций США.

Заметим, что для основателя Huawei Женя Чженфея вопрос был глубоко личным, поскольку Мэн является его старшей дочерью. Он называл ее арест "политически мотивированным".

После задержания Ваньчжоу дипломатические отношения между США и Китаем опустились до исторического минимума. Напряжение произошло и в отношениях КHР с Канадой, двух граждан которой — Майкла Спавора и Майкла Ковригу — задержали по подозрению в шпионаже через несколько дней после ареста Мэн.

В пятницу, 24 сентября, Ваньчжоу согласилась заключить соглашение с американским Министерством юстиции, признав, что сознательно предоставляла HSBC ложную информацию, и взяв на себя ответственность за "главную роль в осуществлении схемы обмана глобального финансового учреждения".

За это США отменили запрос о ее экстрадиции из Канады, а также запретили преследовать финдиректора китайской компании до декабря 2022 года. Если Ваньчжоу в дальнейшем выполнит условия, установленные судом, дело будет в конце концов прекращено.

Huawei является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. В 2019 году США ввели санкции в отношении компании, заявив, что корпорация может использовать свое оборудование для шпионажа.

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