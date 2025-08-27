Китай отказался от предложения Трампа и назвал его "нереалистичным" - о чем идет речь

Китай отверг идею трехстороннего ядерного разоружения с США и Россией / © Associated Press

Реклама

Министерство иностранных дел Китая заявило, что предложение Вашингтона приобщить Пекин к трехсторонним переговорам о ядерном разоружении, которые обсуждались во время саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, «ни разумно, ни реалистично».

Об этом пишет scmp.

Президент США Дональд Трамп на днях сообщил журналистам, что Вашингтон и Москва ведут диалог о сокращении ядерных арсеналов и выразил надежду, что к процессу присоединится и Китай.

Реклама

Однако официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отверг эту идею.

«Требование, чтобы Китай присоединился к трехсторонним ядерным переговорам Китай-США-Россия, является ни разумным, ни реалистичным», — заявил он.

Призыв Трампа к трехсторонним переговорам прозвучал после его встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, где, кроме войны, в Украине обсуждали и тему контроля над ядерными вооружениями.

«Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем, — это денуклеаризация, и это очень важно. Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов», — заявил Трамп, выступая перед медиа в Белом доме.

Реклама

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин зовет Владимира Путина и президента Индии Моди в Китай. Западные СМИ уже написали о плане Пекина.