Китай отказывается от "безграничной" дружбы с Путиным — ISW

Путин активизировал свои усилия на международной арене в попытке оправдать значимость России, с которой недавно обесценил Китай.

Президент РФ Владимир Путин не смог получить от Китая поддержки, на которую надеялся.

Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что заявление посла Китая в ЕС Фу Цуна о риторическом значении слова "безграничная дружба" Китая и РФ говорит о том, что Путин не смог получить желаемую выгоду после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Москве в марте.

По словам аналитиков, глава Кремля все еще пытается выставить Российскую Федерацию как уважаемое в мире государство, отмечая "дружественные" страны. Так, 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий. В ходе этой встречи он говорил об отношениях России с Сирией.

"Путин заявил, что Сирия является надежным партнером, с которым Россия достигла ряда неуказанных договоренностей во время недавней поездки президента Башара Асада в РФ 14 марта", — говорится в отчете.

Кроме того, Путин не смог отказать себе в том, чтобы не ругать США и страны Европейского союза. Он заявил, что именно они якобы виноваты в начале войны в Украине.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, он не контактировал с главой Китая с начала полномасштабного вторжения России.

Пекин заявил, что будет поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина нет.

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