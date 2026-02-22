- Дата публикации
Китай открыл "ленд-лиз" для российских дронов: как Пекин помогает Кремлю воевать против Украины
По оценкам экспертов, Пекин поставляет критически важные компоненты двойного назначения, которые используются в производстве беспилотников, декларируя гуманитарную поддержку Украине.
Полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило Россию в изолированное государство на Западе. Кремль рассчитывал на скорую победу, однако после провала наступления на Киев страна оказалась в затяжной войне и под беспрецедентным давлением США и ЕС. В этот период Китай постепенно стал ключевым партнером Москвы, заполнив вакуум после ухода многих союзников.
Об этом говорится в материале Newsweek.
В НАТО называют Пекин "решающим фактором", который позволил России продолжать войну в течение нескольких лет. В то же время, Китай пытается сохранять баланс: официально заявляет о нейтральной позиции, но фактически усиливает экономическую и технологическую поддержку РФ.
Дипломатическое прикрытие
В Пекине настаивают, что их позиция по поводу войны неизменна. Спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что Китай "не подливает масла в огонь" и не стремится извлечь выгоду из конфликта. По его словам, Пекин и дальше будет играть "конструктивную роль" в смягчении гуманитарной ситуации в Украине.
В то же время, аналитики отмечают, что Китай активно продвигает кремлевские нарративы, особенно в странах Глобального Юга. Публичные демонстрации близости между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, в частности, во время международных мероприятий, рассматриваются как сигнал о формировании альтернативного геополитического центра.
Экономическая и технологическая поддержка
Китай играет ключевую роль в стабилизации находящейся под санкциями российской экономики. Торговля между странами достигла рекордных объемов, включая поставки российских энергоносителей по сниженным ценам и экспорт китайских технологий и комплектующих двойного назначения.
По оценкам ЕС Китай обеспечивает до 80% критически важных компонентов, которые использует российский оборонный сектор. Речь идет, в частности, о двигателях и электронике для беспилотников, применяемых для атак по украинской инфраструктуре.
Украинские эксперты считают, что Пекин фактически создал механизм поддержки российских производителей дронов.
"Создается впечатление, что Китай открыл своеобразный "ленд-лиз" для российских производителей беспилотников, в частности для систем с волоконно-оптическим управлением, которые сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил эксперт Юрий Поита.
При этом Китай избегает прямых поставок вооружения, чтобы не подвергнуться вторичным санкциям США, в отличие от Ирана или Северной Кореи. Такая стратегия позволяет сохранять "стратегическую неопределенность" и одновременно поддерживать военный потенциал РФ.
Новый баланс в отношениях
На фоне войны зависимость России от Китая значительно возросла. Аналитики считают, что Пекин все больше выступает в роли "старшего партнера", изменяющего историческую модель отношений между двумя странами.
Однако эксперты не исключают, что Китай не ожидал такого масштаба войны, но решил поддержать Москву, чтобы не допустить ее поражения и усиления Запада.
Лидеры Китая и России продолжают регулярно контактировать и заявляют о намерении укрепить сотрудничество. Москва называет отношения с Пекином "важным фактором стабильности" в условиях глобальной напряженности.
Ранее сообщалось, что Китай в течение 2025 существенно нарастил поддержку России в войне против Украины и, вероятно, продолжит углублять сотрудничество с Москвой в 2026 году. За 11 месяцев 2025 года Россия импортировала китайских дронов через Таиланд на сумму $125 млн.
Журналисты также выяснили, что в 2023–2024 годах китайские фирмы передали находящимся под санкциями российским компаниям деталей по меньшей мере на $61 млн.