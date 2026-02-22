Китай открыл "ленд-лиз" для российских дронов: как Пекин помогает Кремлю воевать против Украины

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило Россию в изолированное государство на Западе. Кремль рассчитывал на скорую победу, однако после провала наступления на Киев страна оказалась в затяжной войне и под беспрецедентным давлением США и ЕС. В этот период Китай постепенно стал ключевым партнером Москвы, заполнив вакуум после ухода многих союзников.

Об этом говорится в материале Newsweek.

В НАТО называют Пекин "решающим фактором", который позволил России продолжать войну в течение нескольких лет. В то же время, Китай пытается сохранять баланс: официально заявляет о нейтральной позиции, но фактически усиливает экономическую и технологическую поддержку РФ.

Реклама

Дипломатическое прикрытие

В Пекине настаивают, что их позиция по поводу войны неизменна. Спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что Китай "не подливает масла в огонь" и не стремится извлечь выгоду из конфликта. По его словам, Пекин и дальше будет играть "конструктивную роль" в смягчении гуманитарной ситуации в Украине.

В то же время, аналитики отмечают, что Китай активно продвигает кремлевские нарративы, особенно в странах Глобального Юга. Публичные демонстрации близости между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, в частности, во время международных мероприятий, рассматриваются как сигнал о формировании альтернативного геополитического центра.

Экономическая и технологическая поддержка

Китай играет ключевую роль в стабилизации находящейся под санкциями российской экономики. Торговля между странами достигла рекордных объемов, включая поставки российских энергоносителей по сниженным ценам и экспорт китайских технологий и комплектующих двойного назначения.

По оценкам ЕС Китай обеспечивает до 80% критически важных компонентов, которые использует российский оборонный сектор. Речь идет, в частности, о двигателях и электронике для беспилотников, применяемых для атак по украинской инфраструктуре.

Реклама

Украинские эксперты считают, что Пекин фактически создал механизм поддержки российских производителей дронов.

"Создается впечатление, что Китай открыл своеобразный "ленд-лиз" для российских производителей беспилотников, в частности для систем с волоконно-оптическим управлением, которые сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил эксперт Юрий Поита.

При этом Китай избегает прямых поставок вооружения, чтобы не подвергнуться вторичным санкциям США, в отличие от Ирана или Северной Кореи. Такая стратегия позволяет сохранять "стратегическую неопределенность" и одновременно поддерживать военный потенциал РФ.

Новый баланс в отношениях

На фоне войны зависимость России от Китая значительно возросла. Аналитики считают, что Пекин все больше выступает в роли "старшего партнера", изменяющего историческую модель отношений между двумя странами.

Реклама

Однако эксперты не исключают, что Китай не ожидал такого масштаба войны, но решил поддержать Москву, чтобы не допустить ее поражения и усиления Запада.

Лидеры Китая и России продолжают регулярно контактировать и заявляют о намерении укрепить сотрудничество. Москва называет отношения с Пекином "важным фактором стабильности" в условиях глобальной напряженности.

Ранее сообщалось, что Китай в течение 2025 существенно нарастил поддержку России в войне против Украины и, вероятно, продолжит углублять сотрудничество с Москвой в 2026 году. За 11 месяцев 2025 года Россия импортировала китайских дронов через Таиланд на сумму $125 млн.

Журналисты также выяснили, что в 2023–2024 годах китайские фирмы передали находящимся под санкциями российским компаниям деталей по меньшей мере на $61 млн.