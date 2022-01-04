Китай отправил 1,3 млн человек на карантин из-за трех бессимптомных COVID-случаев

Граждан обязали оставаться дома, а учебу и все общественные собрания отменили.

В китайской провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу отправили на карантин после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает The Guardian.

Отмечается, что граждан обязали оставаться дома. В городе приостановили работу общественного транспорта, а учебу и все общественное собрание отменили.

Также читайте В Китае рассказали о ситуации со вспышкой коронавируса в закрытом на карантин городе Сиань

Кроме того, власти приказали магазинам и супермаркетам приостановить всю коммерческую деятельность, за исключением "обеспечения поставок товаров повседневного спроса". Центр Юйчжоу заблокировали, запретив людям въезжать или уезжать из него.

Во вторник, 4 января, КНР сообщила о 175 новых случаях заболевания COVID-19, большинство из которых зафиксировали в северо-западной провинции Шэньси, административным центром которой является закрытый на карантин город Сиань, жители которого жалуются на нехватку пищи.

Для 13-миллионного населения города действуют жесткие ограничения на передвижение. Так, всего раз в три дня каждое домохозяйство может отправлять одного из членов семьи в магазин для покупки предметов первой необходимости.

Напомним, что в воскресенье в Сиане объявили об увольнении двух чиновников Коммунистической партии из района Янта в попытке "усилить работу по профилактике и контролю пандемии" в регионе.

В прошлом месяце дисциплинарный орган Китая также объявил, что десятки должностных лиц были наказаны за "недостаточную строгость" в предотвращении вспышки и борьбе с COVID-19.

КНР придерживается строгой стратегии нулевого заражения коронавирусом, используя массовое тестирование и карантин, чтобы остановить вспышки. Страна также находится в состоянии повышенной готовности к COVID-19, поскольку готовится к проведению зимних Олимпийских игр.