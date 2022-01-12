Китай отправил 5,5 млн человек на карантин из-за двух случаев COVID-штамма "Омикрон"

Китай отправил 5,5 млн человек на карантин из-за двух случаев COVID-штамма "Омикрон"

Местных жителей начали массово проверять на COVID-19.

Аньян (провинция Хэнань) стал третьим городом в Китае, жителям которого запретили выходить из дома из-за вспышки COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что локдаун для 5,5 миллионов местных жителей объявили вечером в понедельник, 10 января, после подтверждения двух случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Считается, что новые инфицирования связаны с двумя другими случаями, обнаруженными в субботу в Тяньцзине. "Похоже, впервые на территории материкового Китая "Омикрон" вышел за пределы прибывших из-за границы людей и их контактных лиц", — указывают в издании.

Теперь жители Аньяна не могут выходить на улицу, а все магазины, за исключением лавок с товарами первой необходимости, закрыты. Кроме того, курсирование всех второстепенных транспортных средств по улицам города находится под запретом.

Местных жителей начали массово проверять на COVID-19. Известно, что в понедельник положительные результаты тестов на коронавирус получили 58 человек.

Напомним, что уже три недели жесткие ограничения на передвижение действуют для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси, а в провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу находятся на карантине после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.

В обоих населенных пунктах борются со штаммом "Дельта", ни одного случая "Омикрона" на их территории зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в Китае после обнаружения 40 случаев заболевания COVID-19 для 14 миллионов жителей города Тяньцзинь ввели частичный локдаун. Правительство разделило город на три уровня ограничений. Жестчайшие из них действуют в закрытой зоне, где людям вообще не разрешается покидать свои дома, и контрольной, в которой каждое домохозяйство может через день отправлять за продуктами одного члена семьи.

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