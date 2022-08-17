Китай отправляет в Россию свои войска для учений: какие еще страны присоединятся

Китай объявил 17 августа, что отправит своих военных в Россию для участия в совместных учениях с участием нескольких других стран. Среди них – Беларусь, Индия, Монголия и Таджикистан.

Минобороны КНР заверило, что участие войск в совместных учениях "не связано с текущей международной и региональной ситуацией". Очевидно, речь идет о войне России против Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В китайском оборонном ведомстве также заявили, что военные учения являются частью текущего двустороннего годового соглашения о сотрудничестве. Похожые совместные учения под руководством России при участии Китая уже происходили в последние годы.

"Целью (учений – ред.) является углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участниками и усиление способности реагировать на различные угрозы безопасности", – говорится в заявлении Минобороны Китая.

Заметим, что 16 августа министр обороны КНР Вэй Фэнхе выступил на 10-й Московской конференции и заявил, что его страна будет защищать не только мир, но и свои национальные интересы – и не будет терпеть "сепаратистские схемы" относительно независимости Тайваня.

Напомним, американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Китай наблюдает, добьется ли Россия успеха в войне против Украины. Ведь успех РФ будет означать, что открытая агрессия работает, а Запад не противодействует этому. Тогда КНР получит зеленый свет делать с Тайванем все, что заблагорассудится.

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