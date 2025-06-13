Китай отреагировал на атаку Израиля по Ирану: на чью сторону стал Пекин

Иран. / © Associated Press

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В Китае заявляют, что "очень озабочены серьезными последствиями", которые могут иметь нападение Израиля на Иран.

Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает CNN.

В Пекине подчеркивают, что "внезапное возрождение напряженности в регионе не отвечает никаким интересам". В то же время страна, уверяют в МИД, готова "играть конструктивную роль" в содействии деэскалации ситуации.

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"Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против действий, приводящих к эскалации напряженности или расширению конфликта", - отмечает Линь Цзянь.

КНР обратилась ко всем сторонам и призывает приложить больше усилий для содействия региональному миру, а также во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Отметим, что Китай являлся ключевым экономическим и дипломатическим спонсором Ирана. Он является самым большим покупателем иранской нефти и неоднократно осуждал санкции США против Тегерана.

К слову, в марте КНР принимала иранских и российских чиновников для переговоров по ядерной программе Тегерана, ведь президент США Дональд Трамп настаивал на новом ядерном соглашении с Ираном. Три страны призвали к дипломатии, а не к "давлению и угрозам", и к прекращению "всех незаконных односторонних санкций" в отношении Ирана.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, нанеся превентивный удар по объектам Ирана в рамках операции «Восходящий лев». ЦАХАЛ задействовал более 200 самолетов, ликвидировав нескольких ключевых иранских чиновников.

Иранские власти пригрозили «жестким ответом» и запустили по Израилю более 100 беспилотников. Военный ЦАХАЛ заявил, что армия обороны начала перехватывать дроны, запущенные из Ирана, за пределами территории Израиля.

Между тем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится много дней, "чтобы устранить эту угрозу".

Дата публикации 08:48, 13.06.25 Количество просмотров 68 Иран запустил по Израилю более 100 дронов