Китай отреагировал на разрешение США Украине наносить удары по территории России - СМИ

Китай выступил за мирное разрешение войны в Украине после того, как США разрешили Украине применять американские ракеты большой дальности для поражения военных объектов на территории России.

Об этом на брифинге заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, пишет The Jakarta Post.

"Самое быстрое прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон. Самое главное — как можно быстрее способствовать снижению напряженности", — заявил он, отвечая на вопрос о решении США.

Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в войне в Украине и заявляет, что не посылает летальную помощь ни одной из сторон, в отличие от США и других западных стран.

Напомним, журналист Виталий Портников заявлял, что Пекин в настоящее время сдерживает Москву от использования ядерного оружия. Он считает, что в случае значительного ухудшения отношений между США и Китаем Путин может без колебаний применить ядерное оружие в войне против Украины.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение России привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

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