Китай отреагировал на заявление о санкциях Трампа против России и войну в Украине

Флаги США и Китая / © Associated Press

Реклама

В Китае отреагировали на новые нефтяные санкции президента США Дональда Трампа против России, а также сделали новое заявление о войне в Украине.

Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции, передает Global Times.

Так, Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН, в ответ на последние меры администрации Трампа в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России, «Лукойл» и «Роснефть».

Реклама

Комментируя войну в Украине, представитель МИД КНР заявил, что «диалог и переговоры — единственно возможные способы разрешения украинского кризиса, а не принуждение и давление».

Ранее Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен обсудить войну России в Украине. При этом, по его мнению, Си может повлиять на российского лидера Владимира Путина по этому вопросу.