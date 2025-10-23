ТСН в социальных сетях

Китай отреагировал на заявление о санкциях Трампа против России и войну в Украине

Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН.

Флаги США и Китая

Флаги США и Китая / © Associated Press

В Китае отреагировали на новые нефтяные санкции президента США Дональда Трампа против России, а также сделали новое заявление о войне в Украине.

Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции, передает Global Times.

Так, Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или разрешения Совета Безопасности ООН, в ответ на последние меры администрации Трампа в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России, «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя войну в Украине, представитель МИД КНР заявил, что «диалог и переговоры — единственно возможные способы разрешения украинского кризиса, а не принуждение и давление».

Ранее Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен обсудить войну России в Украине. При этом, по его мнению, Си может повлиять на российского лидера Владимира Путина по этому вопросу.

