Мир
279
2 мин

Китай ответил на обвинение в поставке деталей для российских ракет "Орешник"

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не поддерживает российскую агрессию против Украины и не пытается использовать конфликт для собственной выгоды.

Анастасия Павленко
Китай отрицает поддержку производства "Орешника" и агрессии РФ

Китай отрицает поддержку производства «Орешника» и агрессии РФ / © Associated Press

Пекин резко отреагировал на публикации западных медиа о якобы поставках китайских деталей в Россию для производства баллистических ракет «Орешник».

Об этом сообщает «Укринформ».

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что «Китай не использует войну в Украине для получения выгоды и не поддерживает ни одну из сторон конфликта военными средствами».

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга в Пекине ответил на вопросы украинских журналистов относительно материала The Telegraph о возможном участии китайских компаний в обеспечении российского военно-промышленного комплекса, в частности производства деталей для «Орешника». По его словам, позиция Пекина относительно войны, которую в КНР официально называют «украинским кризисом», остается «последовательной и четкой».

«Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательна и четка: мы не подливаем масла в огонь и не используем этот конфликт для извлечения выгоды», — сказал китайский дипломат.

Представитель МИД КНР также заявил, что обвинения в адрес Китая является попыткой переложить ответственность за российскую агрессию на третью сторону, и Пекин «категорически не принимает» такие подходы. Официально Китай декларирует нейтралитет в войне и не оказывает прямую военную помощь ни Украине, ни России.

Ранее сообщалось, что Китай помогает России обходить санкции для производства гиперзвуковой ядерной ракеты «Орешник».

Разведка обнаружила китайские токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) на Воткинском заводе. Предприятие, кроме «Орешника», производит ракеты «Искандер-М» и межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М». Именно благодаря этому оборудованию Россия смогла нарастить объем производства высокоточного оружия.

Отметим, что с начала полномасштабной российско-украинской войны Китай осторожно подходил к оказанию военной помощи России. Украинские и европейские чиновники говорят, что Китай отклонил некоторые российские запросы о помощи и оборудовании.

В начале 2023 года Китай рассматривал возможность отправки России партии 122-мм и 152-мм снарядов, но нет никаких признаков того, что это было сделано в больших масштабах.

Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства вблизи Мелитополя, на юге Украины. Непонятно, были ли такие передачи осуществлены непосредственно из Китая или косвенно из третьих стран.

279
