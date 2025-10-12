Китай ответил США на повышение тарифов

США введут дополнительные 100% пошлины на китайские товары / © Associated Press

Китай заявил, что США должны прекратить угрожать высокими тарифами, и призвал к дальнейшим переговорам по нерешенным вопросам заключения торгового соглашения, отвечая на последние шаги президента Дональда Трампа против Пекина.

Об этом пишет издание Bloomberg.

«Недавние торговые контрмеры Китая по вопросам, связанным с США, были необходимыми, защитными действиями, говорится в заявлении Министерства торговли в воскресенье. — Пекин примет соответствующие меры для защиты своих прав, если США будут продолжать свои действия».

«Угрозы высокими тарифами на каждом шагу — это неправильный способ ладить с Китаем. Мы призываем США поскорее исправить свою неправильную практику», — добавили в ведомстве.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что США введет новый тариф в 100% «этаж любого» действующего тарифа на китайские товары.

Причиной введения дополнительных пошлин на экспорт из Китая Трамп назвал его агрессивную позицию по торговле. Трамп утверждает, что Китай прислал всему миру «чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары». По словам Трампа, Китай также хочет взять под экспортный контроль некоторые не производимые им товары.

Президент заявил, что в ответ на такую политику Китая США будет введен дополнительный тариф 100% на китайские товары. Кроме того, Трамп анонсировал, что с 1 ноября США введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Ранее Китай объявил об ужесточении правил экспорта редкоземельных элементов, используемых для производства смартфонов, автомобилей и другой техники. Отметим, экспортный контроль Китай вводит не в первый раз — до этого страна ужесточила правила экспортного контроля после повышения тарифов на китайские товары в январе 2025 года.