Китай озабочен "дружбой" Трампа и Путина: какой будет реакция Пекина

Сближение президента Дональда Трампа с Россией вынуждает некоторых экспертов предполагать, что он, возможно, пытается изолировать Пекин от Москвы, заручившись поддержкой Кремля.

Возвращение президента Дональда Трампа в Белый дом принесло Пекину много неприятных сюрпризов. Больше всего КНР волнуют заявления о возобновлении экономического сотрудничества между РФ и США, в частности – разработку полезных ископаемых в российской Арктике.

О том, как Китай озабочен неожиданной "дружбой" Трампа и Путина, говорится в статье The Washington Post.

В третью годовщину полномасштабного вторжения китайский лидер Си Цзиньпин разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, подтвердив тесные связи между странами и назвав Москву "настоящим другом" и "добрым соседом".

Звонок раздался на фоне предположений о том, что резкое изменение политики Трампа на налаживание более тесных связей с Москвой может поставить Пекин в невыгодную позицию, и, казалось, частично направлен на то, чтобы показать доверие к давнему альянсу.

Однако эксперты в Вашингтоне и Пекине говорят, что любая тревога по изменению геополитики смешана с оптимизмом со стороны китайских лидеров, которые могут приветствовать дипломатическое завершение войны в Украине.

"Звонок, кажется, направлен против любых спекуляций о том, что Россия лишит приоритетности своих отношений с Китаем в рамках большого соглашения по Украине. Но есть основания полагать, что Китай не очень обеспокоен", — сказал Джозеф Торигиан, исследователь российско-китайских отношений с Американским университетом в Вашингтоне.

По его мнению, война в Украине поставила Китай в затруднительное положение. Пекин оказал решающую экономическую и политическую помощь России с начала войны в 2022 году. В то время как Россия столкнулась с парализующими санкциями Запада и изоляцией на международной арене после вторжения, Пекин помог, снабдив электронные компоненты, необходимые Москве на поле боя, а также крайне необходимый рынок для продажи российской нефти.

Трамп хочет "дружить" с Путиным против Китая?

Возвращение Трампа в Овальный кабинет сменило эту изоляцию. В последний месяц Трамп быстро дал сигнал, что хочет работать с Путиным

Быстрое потепление американо-российских связей заставило некоторых экспертов предположить, что Дональд Трамп пытается осуществить "реверс Никсона". Речь идет о дипломатическом успехе президента Ричарда Никсона, который в 1970-х заручился поддержкой Китая в противостоянии с СССР. Теперь Трамп, вероятно, хочет сделать схожий трюк, но наоборот – сделав Москву союзником в противостоянии с Китаем.

Однако эксперты по российско-китайским отношениям считают "обратный реверс Никсона" надуманным.

Цуй Хунцзянь, исследователь европейских исследований Пекинского университета иностранных исследований, сказал, что, хотя взаимодействие между США и Россией "оказывало определенное давление на Китай", это не повредит давнему доверию и общим интересам между Москвой и Пекином.

На этой неделе Пекин повторил это мнение. Англоязычная газета Global Times, публикующая позицию Компартии Китая, опубликовала статью, в которой отвергла идею о том, что Пекин "обеспокоен" из-за попыток Трампа договориться с Кремлем.

В понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором Си подчеркнул, что ни одна "третья сторона" не может повлиять на их двусторонние отношения.

Китай хочет улучшить отношения с Европой

"Китай хочет улучшить свои отношения с Европой", – считает Ли Ченг, профессор политологии Гонконгского университета. По его словам, поддержка Китаем России стала источником трения в его отношениях с Европой и Соединенными Штатами, в то время как китайские компании попали под санкции со стороны Вашингтона за поддержку российской военной машины.

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце Ван И, министр иностранных дел Китая, похоже, намекнул на это желание улучшить европейско-китайские связи.

"Китай всегда видел в Европе важный полюс в многополярном мире", — сказал Ван И. "Китай готов сотрудничать с европейской стороной, чтобы... направить мир к светлому будущему миру, безопасности, процветанию и прогрессу".

Пекин боится, что Трамп перекинет ресурсы США из Украины в Азию

Джа Ян Чонг, политолог из Национального университета Сингапура, сказал, что Пекин может быть обеспокоен тем, что прекращение войны в Украине может дать Трампу большее пространство для сосредоточения на конкуренции с Китаем.

"Настоящая обеспокоенность состоит в том, что если в Украине будет мир, то ресурсы, которые США и, возможно, европейцы ранее выделили в поддержку Украины, затем будут переориентированы на Азию", — сказал он.

"Пекин готовится к длительной конкуренции, возможно даже конфронтации, с Соединенными Штатами", — сказал Филипп Иванов, китайско-российский эксперт и основатель консалтинговой компании Geopolitical Risk and Strategy Practice. "Когда американско-китайские отношения находятся в напряженном состоянии, действительно хорошо иметь Россию на своей стороне".

Раньше мы писали, как Путин хочет "купить" Трампа и привлекает его ресурсами и прибылью.

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