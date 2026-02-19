Китай "переигрывает" США: как Пекин использует политику Трампа в свою пользу

США – Китай / © Associated Press

Китай рассматривает жесткую торговую политику Дональда Трампа не только как угрозу, но и шанс. В Пекине считают, что американские пошлины и экономическое давление могут в перспективе сыграть в пользу Китая, если он сможет перестроить глобальные торговые связи.

Об этом говорится в материале Reuters.

Как показало расследование, китайские власти используют неопределенность, которую создают политика США, чтобы активнее интегрировать свою экономику в крупнейшие рынки мира. Речь идет прежде всего о Европейском Союзе, странах Персидского залива и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого Китай ускоряет переговоры относительно двух десятков торговых соглашений, над которыми работали годами.

Стратегия на длинную дистанцию

Анализ материалов китайских государственных экспертов показывает, что Пекин системно пытается переосмыслить подход США к мировой торговле и найти способ нейтрализовать сдерживающую политику.

Китайские советники признают: стране придется претерпеть болезненные экономические изменения. Но они уверены, что это оправдано, если в будущем Китай сможет занять центральное место в новой системе глобальной торговли.

Один из китайских чиновников прямо заявил, что нынешняя политика Вашингтона фактически помогает Пекину, ведь США сами подрывают доверие партнеров. В Китае считают, что не стоит мешать сопернику, когда он совершает ошибки.

Китай уже начал действовать

В последнее время Пекин активизировал дипломатическую и экономическую деятельность. К примеру, Китай предлагает выгодные торговые условия странам Африки, снижает пошлины для отдельных партнеров и продвигает цифровые решения в сфере торговли.

Среди шагов:

развитие таможенных систем на основе искусственного интеллекта;

модернизация цифровой инфраструктуры;

переговоры с Европой, Великобританией и странами Персидского залива;

активизация роли в транстихоокеанских экономических соглашениях.

Цель – настолько глубоко интегрировать Китай в мировую экономику, чтобы страны не могли легко разорвать связи даже под политическим давлением США.

Опасения партнеров

Впрочем, не все готовы сближаться с Пекином. Многие страны опасаются, что дешевые китайские товары могут вытеснить их продукцию. Особенно это беспокоит страны Европы, которые сталкиваются с большим торговым дисбалансом.

Кроме того, Китай обладает значительным торговым профицитом, что создает риски для промышленности других государств. Некоторые европейские дипломаты называют китайские инициативы пропагандой.

Борьба за правила игры

Эксперты считают, что Китай стремится не только заключать новые соглашения, но и формировать правила глобальной экономики – от стандартов интеллектуальной собственности до цифровой торговли.

В то же время в Пекине понимают, что это долгий процесс. США может измениться после завершения президентского срока Трампа, и Вашингтон снова может попытаться создать широкую коалицию для сдерживания Китая.

Именно поэтому Китай пытается максимально использовать этот период. В результате торговое противостояние между США и Китаем постепенно переходит в новую фазу — борьбу не только за рынки, но и глобальные правила экономики.