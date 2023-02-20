Китай пересечет "красную линию", если пришлет оружие России: Жозеп Боррель сделал предупреждение

Предупреждение Жозепа Борреля прозвучало два дня спустя после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" тем, что Китай рассматривает возможность оказания потенциально "смертельной помощи" России для войны против Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, если Китай пришлет оружие России, для Европейского Союза это будет означать пересечение "красной линии".

Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике сказал в понедельник, 20 февраля.

Вспоминая о встрече, которую он провел накануне с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И, Боррель также "выразил серьезную обеспокоенность" по поставкам КНР оружия России.

"Я попросил представителя КНР не делать этого, и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это будет красной линией в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать. Но мы будем внимательны", — отметил Боррель.

Другие министры иностранных дел ЕС, принимавшие участие в заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе, также предупредили Пекин о "пересечении границы".

"Если такое решение будет принято (Китаем — ред.), оно, безусловно, будет иметь последствия", — сказал Тобиас Бильстрем, министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Швеции.

"Мы стоим бок о бок с Соединенными Штатами в этом послании", — добавил он.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис также заявил, что ЕС "будет на одной волне" из США, если китайское оружие окажется в руках России.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал Китай оставаться "прагматичным".

Читайте также: