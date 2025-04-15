Китай переводит чиновников на "военные рельсы" в ответ на пошлины Трампа

Китай переводит чиновников на "военные рельсы". / © Associated Press

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Пекин перевел работу гражданских чиновников в режим усиленной готовности и развернул дипломатическую кампанию в ответ на новые таможенные ограничения со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили четыре информированных источника, передает Reuters.

По словам одного из них, ведущую роль в формировании реакции Китая сыграли структуры пропаганды Коммунистической партии. В частности, в официальных соцсетях появились видео с выступлениями Мао Цзэдуна с заявлениями типа "Мы никогда не сдадимся".

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В рамках введенного режима чрезвычайной готовности, впервые упомянутого Reuters, работникам министерств иностранных дел и торговли приказали отменить отпуска и быть на связи круглосуточно. К работе с американским направлением также привлекли специалистов, уже имеющих опыт реагирования на политику Трампа в его первый президентский срок.

Этот новый, более жесткий подход стал переломным моментом: раньше Пекин пытался избегать эскалации торговой войны. Несколько месяцев подряд китайская дипломатия искала каналы связи с администрацией Трампа, чтобы сохранить торговые отношения, которые правительство Китая в официальной коммуникации называло взаимовыгодными.

Некоторые аналитики даже считали возможным заключение масштабного соглашения между США и КНР по торговле, TikTok и даже Тайваню. Однако дальнейшие события опровергли эти ожидания.

На основе разговоров с более чем десятком чиновников, дипломатов и экспертов, знакомых с развитием американо-китайских отношений, удалось выяснить, как Пекин перешел от поиска договоренностей к активному ответу: введение зеркальных тарифов и демонстративное неповиновение.

Четверо источников также сообщили, что китайские дипломаты обращались к правительствам других стран, пострадавшим от новых пошлин Трампа, посылая письма с просьбами о координации усилий. Среди адресатов были государства Европы, Южная Корея и Япония. Два источника подтвердили, что контакты с давними союзниками США уже налажены.

Министерство иностранных дел Китая заявило:

"Китай ведет себя как ответственное великое государство. Мы выступаем против гегемонии не только для защиты своих законных интересов, но и ради международного порядка". В заявлении также подчеркнуто: "Эту торговую войну начали США. Если они стремятся к урегулированию, должны прекратить давление. Переговоры возможны только на основе равенства и взаимного уважения".

Посольства Южной Кореи и Японии в Вашингтоне не предоставили комментариев по поводу переговоров с Китаем.

После первых ответных шагов со стороны Китая Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, заявив: "Китай поступил неправильно, они паникуют — они не могут себе этого позволить!" Он также выразил мнение, что Пекин хочет договориться, но не знает, как.

Американские чиновники, в свою очередь, обвинили Китай в том, что тот блокирует переговоры, имея огромное положительное сальдо внешней торговли, которое, по мнению США, является следствием многолетних манипуляций и неблагополучной торговой политики.

2 апреля Дональд Трамп шокировал мир, объявив о введении масштабных пошлин, которые, по его словам, должны остановить страны типа Китая от "обдирания" США. В ответ глава КНР Си Цзиньпин отверг сдержанную дипломатическую риторику и выступил с националистическим обращением, в котором поставил под вопрос способность американцев выдержать те же трудности, что и китайцы.

Впоследствии объявленные пошлины Дня освобождения временно приостановили для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Торговля товарами между США и КНР почти полностью приостановлена, и Пекин начал более жесткую политику в сфере услуг, предупреждая своих граждан об опасностях путешествий в США и вводя ограничения на импорт американского киноконтента.