Китай планирует втрое увеличить количество ядерных боеголовок: СМИ назвали сроки и причину

Есть риски, что Пекин может отказаться от своей политики "не применять оружие первым".

Китай хочет увеличить запас ядерных боеголовок до 900 штук до 2035 года, готовясь к обострению из США из-за Тайваня.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на китайские источники.

Президент Китая Си Цзиньпин уже одобрил разработанный Народно-освободительной армией соответствующий план.

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Как предостерегают некоторые эксперты по международным отношениям, если Пекин добьется цели в модернизации вооруженных сил, то может отказаться от своей политики "не применять оружие первым".

"В ноябре высшее руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность смертоносного потенциала, проанализировав, что сильное ядерное сдерживание России предотвратило лобовое столкновение между НАТО и Москвой, несмотря на ее агрессию против Украины", – отмечается в статье.

По информации источников, количество ядерных боеголовок Китая может возрасти до 550 в 2027 году. Тогда страна будет праздновать 100-летие основания вооруженных сил. А к 2035 году количество китайских ядерных боеголовок может достичь отметки 900.

Также сообщается о росте опасений того, что уже в ближайшем будущем Тайвань может стать горячей точкой военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Добавим, по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, у России есть 5977 ядерных боеголовок, а у США – 5428.

Напомним, в январе власти Тайваня заявили об ожиданиях, что Китай вторгнется на остров в 2027 году. Как пояснил глава МИД Тайваня Джозеф Ву, в 2027 году китайский лидер Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок и для отвлечения внимания населения от внутренних проблем может устроить войну на острове.

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