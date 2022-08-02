Китай по прибытии Пелоси объявил о военных учениях у побережья Тайваня

Объявление было сделано через несколько минут после того, как Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя.

Китайская армия с завтрашнего дня проведет трехдневные учения с боевой стрельбой у побережья Тайваня.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на китайские СМИ.

Объявление было сделано через несколько минут после того, как Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Всем гражданским кораблям и самолетам будет запрещено заходить в районы учений.

Китай также приостановил импорт 35 тайваньских экспортеров печенья и пирожных сегодня в ответ на визит Пелоси

По информации издания, печенье и пирожные являются важными товарами торговли между Тайванем и Китаем, включая Гонконг.

Около двух третей экспорта из Тайваня в 2021 году составили печенье и выпечка общей стоимостью 646 миллионов долларов, сообщают тайваньские СМИ. В 2020 году стоимость достигла $660 млн, что составляет 37% общего экспорта.

По оценкам, более 100 компаний на Тайване будут вынуждены прекратить ведение бизнеса с Китаем после того, как санкции вступят в силу.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.

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