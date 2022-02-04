Китай поддержал российские требования по "гарантиям безопасности"

Сегодня Путин и Си Цзиньпин провели встречу.

В день встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в КНР заявили, что поддерживают выдвигаемые Россией требования по "гарантиям безопасности".

Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, принятом на саммите в Пекине 4 февраля.

"Китайская сторона ставится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно заявлению, Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО. Стороны уверены, что "Альянс должен уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств и справедливо относиться к их мирному развитию".

Кроме того, Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Также Россия и Китай выразили обеспокоенность созданием альянса США, Великобритании и Австралии – AUKUS.

Напомним, президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу, 4 февраля, встретились в Пекине. Путин и Си Цзиньпин из-за карантинных ограничений не пожали руки, а только помахали друг другу.

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