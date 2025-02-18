Китай поддержал усилия США и России по мирным переговорам: подробности

Китай одобрил консенсус между США и Россией о мирных переговорах.

Китай положительно оценил состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры между представителями США и РФ относительно войны в Украине. Однако китайские власти отмечают необходимость привлечения и других сторон.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякуна, пишет Tagesschau.

"Китайская Народная Республика удовлетворена всеми усилиями, направленными на достижение мира, включая консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией по мирным переговорам", — заявил в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь.

По его словам, Китай рассчитывает на своевременное участие всех сторон и заинтересованных участников в процессе мирных переговоров, при этом не упоминая о Украине. По словам Го, Китай всегда считал переговоры единственным способом разрешения «кризиса». Китай считается важным союзником России, поскольку Пекин до сих пор не осудил агрессивную войну Москвы против Украины, поддерживая тем самым Кремль.

Напомним, сегодня, 18 февраля, состоялась встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Вашингтон отмечает, что это первичный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

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