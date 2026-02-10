Китай поднял истребители у Тайваня: США называют это "репетицией нападения"

Китайский истребитель / © Associated Press

Китайские военные самолеты совершили опасные маневры у тайваньских F-16 во время военных учений "Миссия справедливости".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знающие инциденты. США рассматривают эти действия как подготовку к потенциальному нападению на Тайвань.

По информации источников, в декабре истребитель J-16 выпустил отвлекающие ракеты в сторону поднимавшегося в воздух тайваньского F-16, когда китайский самолет пытался пересечь медианную линию Тайваньского пролива.

Во втором случае китайский J-16 летел очень близко к F-16 "практически в положении готовности к стрельбе", отмечает источник.

Еще один инцидент произошел на северо-западе Тайваня: J-16 пролетел под китайским бомбардировщиком H-6K, чтобы скрыть присутствие истребителя от тайваньских радаров.

Оценка США

Адмирал Сэмюэл Папаро, начальник Индо-Тихоокеанского командования армии США, прокомментировал:

"Эти действия Китая следует рассматривать как репетицию нападения на Тайвань. Они показывают готовность военных сил к чрезвычайно агрессивным маневрам в случае конфликта".

Позиция Китая

Китайское посольство в США пока не комментировало отдельные инциденты, однако заявило:

"Восточное командование Народно-освободительной армии Китая провело успешные учения, которые были суровым наказанием для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и необходимой мерой для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировали государственные СМИ, возобновил угрозы против Тайваня, который он считает частью своей суверенной территории.

Кроме того, в конце прошлого года Китай провел самые масштабные за всю историю военные учения Justice Mission 2025, задействовав рекордное количество зон для боевых стрельб вокруг Тайваня. Маневры фактически отрезали остров от внешнего мира, вызвав отмену сотен авиарейсов и заставив Тайбэй привести армию в полную боевую готовность.

Позже, в начале 2026 года, китайский лидер Си Цзиньпин, проведший чистку среди высшего командования, фактически передал контроль над вооруженными силами в свои руки. Теперь только его стратегия будет определять курс Пекина в отношениях с Тайванем.

Как отмечают аналиики, Си Цзиньпин стремится завершить "модернизацию" армии к 2027 году, что эксперты часто трактуют как готовность к потенциальному вторжению на Тайвань.