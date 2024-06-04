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Китай похвастался, что его мирный план по Украине поддержали более 20 стран

Китай похвастался, что его мирный план по Украине поддержали более 20 стран

Глава МИД Китая Ван И / Фото: Getty Images

Этот план в качестве альтернативы Саммиту мира в Швейцарии представили Китай и Бразилия в совместном заявлении.

Более двух десятков стран выразили поддержку видению Пекина о решении войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Bloomberg.

Ван И заявил журналистам во вторник, что Россия и Украина отдельно "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

В издании отмечают, что министр не затронул основное требование Украины – вывод российских войск со всей территории страны, включая оккупированную с 2014 года.

В документе содержится призыв к международной конференции, где примет участие как Россия, так и Украина, как альтернативы мирному плану Киева, который поддерживают западные страны и который должен обсуждаться на встрече в Швейцарии этого месяца, куда Россию не пригласили.

Глава МИД Китая сказал, что 26 стран согласились присоединиться – или ищут способы присоединиться – к общим договоренностям, которых достигли Китай и Бразилия. По его словам, всего 45 стран дали положительный отклик на эти идеи.

В то же время, он заявил, что "условия для мирных переговоров еще не готовы", а Китай будет "принимать собственные решения" по участию в таких встречах.

Находившийся с визитом в КНР министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также "поздравил и высоко оценил" планы Пекина после того, как они встретились во вторник, сказал Ван И.

Ранее президент Зеленский заявил, что Китай помогает РФ давить на другие страны, чтобы они не участвовали в Саммите мира. В Китае ответили на заявление президента Украины.

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