Китай полностью разрывает все контакты с президентом Чехии: какая причина

Петер Павел / © Getty Images

Китайское правительство решило «разорвать все контакты» с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с тибетским духовным лидером Далай-ламой.

Об этом сообщает Politico.

В Министерстве иностранных дел Чехии подтвердили, что, несмотря на «неоднократные протесты и решительное противодействие со стороны Китая», президент Павел посетил Индию, где встретился с Далай-ламой.

«Это серьезно нарушает политические обязательства, взятые чешским правительством перед правительством Китая, и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая», — заявил представитель МИД КНР.

Он добавил, что Пекин «решительно осудил» действия Павела, «категорически выступил против этого» и выразил серьезный протест чешской стороне.

«Учитывая серьезность провокационных действий Павела, Китай решил прекратить все контакты с ним», — подчеркнул дипломат.

Павел встретился с Далай-ламой во время приватной поездки в конце июля, чтобы поздравить его с 90-летием. Тибетский духовный лидер проживает в Индии с 1959 года после неудачного восстания против китайского правления.

В канцелярии президента Чехии подчеркнули, что встреча носила неофициальный характер.

«Встреча между Президентом Республики и Далай-ламой была чисто приватной. Пока между Чешской Республикой и Китаем нет прямого общения на президентском уровне, поэтому это не шаг, который бы изменил нынешние обстоятельства», — говорится в заявлении.

Китай считает Далай-ламу сепаратистом и не признает тибетское правительство в изгнании, тогда как сам духовный лидер настаивает, что стремится лишь к большей автономии и сохранению буддийской культуры региона.

