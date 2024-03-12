Китай помогает России экономически и в сфере безопасности — разведка США

В отчете разведки указывается, что США сталкиваются со "все более хрупким мировым порядком".

Китай оказывает РФ экономическую помощь и поддерживает в сфере безопасности на фоне продолжения агрессии против Украины.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные разведки США.

В отчете разведки указывается, что Америка сталкивается со "все более хрупким мировым порядком", напряженным из-за конкуренции великих государств, транснациональных вызовов и региональных конфликтов.

"Амбициозный, но озабоченный Китай, конфронтация России, некоторые региональные государства, такие как Иран, и ряд негосударственных субъектов бросают вызов давним правилам международной системы, а также главенству США в ней", — отметили в ЦРУ.

Также в отчете разведки указывается, что Китай оказывает помощь России, поддерживая российскую промышленную базу.

"Торговля между Китаем и Россией растет с начала войны в Украине, и (китайский) экспорт товаров потенциального военного назначения вырос более чем в три раза с 2022 года", – добавили в нем.

В своем свидетельстве директор национальной разведки Аврил Хейнс призвала Конгресс одобрить увеличение военной помощи Киеву.

По ее словам, "трудно представить, как Украина" может содержать территорию, которую она отвоевала у московских сил без дальнейшей помощи со стороны Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай прокомментировал визит посланника Си Цзиньпина в Киев.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай объявил об укреплении дружбы с Россией.

Читайте также: