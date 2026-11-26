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Китай помогает России продолжать войну: Нидерланды задали Пекину острый вопрос
Нидерландский дипломат выразил обеспокоенность ролью КНР в продолжении российской агрессии.
В ходе визита в Пекин министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен обсудил с представителем китайского правительства войну России против Украины.
Об этом Том Берендсен сообщил в сообщении в соцсети Х.
Переговоры прошли в Большом зале народных собраний в Пекине. Участие во встрече также принял вице-премьер Государственного совета Китая Дин Сюэсян.
Стороны рассмотрели двусторонние отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества между странами. По словам Берендсена, Нидерланды заинтересованы в развитии взаимодействия с Китаем в области торговли, инноваций и сельского хозяйства.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено российской войне против Украины. Глава нидерландского МИД заявил, что поднял вопрос содействия Пекина продолжению российской агрессии и выразил из-за этого беспокойство.
Кроме того, представители двух стран обсудили торговые отношения между Европейским Союзом и Китаем.
«Мы подтвердили, что поддержка конструктивных связей, как на двустороннем уровне, так и между Европейским Союзом и Китаем отвечает нашим общим интересам», — подчеркнул Берендсен.
Ранее сообщалось, что Россия наращивает закупки китайских надувных макетов военной техники, пытаясь оградить настоящее вооружение от украинских беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля товаров, которые могут использоваться в производстве беспилотников.