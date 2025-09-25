Китай помогает России разрабатывать ударные дроны — Reuters

Китай помогает РФ создавать дроны

Китайские специалисты по беспилотным технологиям летали в Россию и проводили техническую разработку военных дронов на государственном заводе-производителе оружия, находящемся под западными санкциями. Сотрудничество свидетельствует об углублении отношений между российским предприятием и китайскими компаниями в критически важной для войны сфере.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова двух европейских чиновников в сфере безопасности и документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам издания.

Работа на заводе «Купол» и поставка дронов

Китайские эксперты посетили оружейный завод «Купол» в Ижевске более 6 раз, начиная со второго квартала прошлого года. В этот же период «Купол» также получал партии китайских ударных и разведывательных беспилотников через российского посредника.

В прошлом году стало известно, что «Купол» разработал новый дрон «Гарпия-3» в Китае с помощью местных специалистов. Теперь оно обнародовало конкретные подробности о широком участии китайских экспертов в испытаниях и технологической работе над беспилотниками военного назначения непосредственно на территории РФ.

Документы, в том числе бизнес-счета и банковские выписки, свидетельствуют, что «Купол» получил более десятка ударных дронов от китайского производителя Sichuan AEE через российскую оборонную компанию «ТСК Вектор», тоже находящуюся под санкциями США и ЕС.

Испытания на военных полигонах и роль экспертов

Китайские специалисты не просто поставляли дроны, но и активно участвовали в их адаптации. В документах «Купола» описано, как группа китайских экспертов посетила объекты завода в Ижевске для сборки дронов и обучения персонала. Далее эксперты отправились на военный полигон Чебаркуль в Челябинской области России, где в конце 2024 проводились летные испытания БПЛА моделей A60, A100 и A200.

Хотя в официальных бумагах эти эксперты были описаны как сотрудники российской закупочной компании «ВСК Вектор», европейские чиновники считают, что это были сотрудники Sichuan AEE. На это указывает, в частности, ответ AEE на отзывы по поводу тестовых полетов дронов A200, где упоминается привлечение техников AEE.

"Существует просто огромная роль, влияние и последствия китайских компонентов в российских военных системах… особенно в авиационных беспилотниках", - отметил Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

Участие других компаний и разработка новых моделей

Сотрудничество с "Куполом" не ограничивается только Sichuan AEE. В отчете о летных испытаниях упоминается также дрон HW52V, изготовленный китайской фирмой Hunan Haotianyi. Это дрон вертикального взлета и посадки, который может использоваться для разведки, наблюдения и ударного беспилотника.

В то же время, информация о покупке авиабилетов свидетельствует, что генеральный директор Hunan Haotyanyi и глава отдела беспилотников «ВСК Вектор» летели на соседних местах после мероприятия, где демонстрировались дроны компании.

Инженеры из Китая также посещали "Купол" для адаптации нового китайского компьютера управления полетом и нового двигателя для российских дронов "Гарпия", созданных по образцу иранских "Шахедов". В третьем квартале 2025 года китайские эксперты должны проводить работы над новым дроном, GA-21, который, по оценкам чиновников, является версией иранского Shahed-107.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что ему неизвестно об этом сотрудничестве. Они уверяют, что «Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции… никогда не придавал летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения, включая беспилотников». Однако фактические поставки и непосредственное участие экспертов на подсанкционных заводах указывают на другое.

Напомним, спутники зафиксировали в порту Севастополя находящееся под санкциями китайское грузовое судно Heng Yang 9 с 2014 года. За последние несколько месяцев это судно по меньшей мере трижды посещало Крым.