Российские «шахеды»

Россия продолжает наращивать производство дальнобойных дронов, в частности благодаря поддержке Китайской Народной Республики.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW) от 7 сентября.

По оценкам аналитиков, Россия значительно увеличила внутреннее производство беспилотников типа Шахед, включая российские аналоги Герани Гарпии (аналоги Шахеда с компонентами КНР) и дроны-приманки «Герберы».

ISW отмечает, что производство «Шахедов» сосредоточено в специальной экономической зоне (СЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, а также Россия недавно открыла новую производственную линию для беспилотников типа «Шахед» на Ижевском электромеханическом заводе, где уже производит беспилотники «Гарпия».

Согласно отчету, недавно РФ значительно инвестировала в развитие завода беспилотников в «Алабуге», поддержку инфраструктуры завода, и привлечения женщин, детей и иностранцев для работы в СЭЗ.

«Россия все больше полагается на КНР относительно компонентов для беспилотников и не смогла бы поддерживать темпы или массовое производство беспилотников типа „Шахед“ без этих компонентов», — констатируют аналитики.

ISW, в частности, ссылается на расследование, проведенное украинской разведывательной организацией Frontelligence Insight. Оно свидетельствует, что «Алабуга» зависит от КНР в не менее 41 компоненте для производства своих ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Среди этих компонентов — двигатели, электронные и механические компоненты, аккумуляторы, антенны, радиостанции, угольные топливные установки, карбюраторы и телекоммуникационные компоненты.

По данным расследования, Россия также открыла специализированный логистический центр в «Алабуге» для получения и обработки грузовых поездов непосредственно из Китая. По отчету ISW это, вероятно, упростит доставку компонентов, произведенных в КНР, для производства беспилотников в специальной экономической зоне.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов на днях сообщил, что агрессорша Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа «Шахед». Это — до 2 700 единиц в месяц.