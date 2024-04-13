Китай помогает России вести войну против Украины: о чем идет речь — Financial Times

Китай поставляет в Россию товары военного назначения. В частности, речь идет о двигателях для крылатых ракет и беспилотников, оборудовании для производства баллистических ракет и микросхемах, необходимых для военной техники.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников США.

Собеседники издания утверждают, что Китай помогает РФ усовершенствовать свои возможности в космосе, чтобы помочь вести войну против Украины, в частности, передает спутниковые изображения.

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По данным разведки, китайские и российские группы работают над совместным производством беспилотников в России. Китай также поставил 90% микросхем, импортируемых в прошлом году Россией, которые использовались для изготовления танков, ракет и самолетов.

Такая поддержка Китая помогает России восстановить оборонную промышленную базу и уменьшить влияние западных санкций и экспортного контроля. При этом Пекин становится все более уверенным, что сотрудничество с государством-агрессором не ставит под угрозу экономические отношения с Европой.

Потому Вашингтон призывает ЕС усилить дипломатическое и экономическое давление на КНР. В частности, речь идет о том, что Европа ввела санкции только против трех китайских компаний после полномасштабного вторжения, в то время как США против более 100.

Напомним, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.

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