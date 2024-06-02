Китай поставляет на российский рынок различные элементы оружия - Зеленский

В оружии, используемом РФ против нашего государства, обнаруживают составляющие производства других стран.

ГУР Украины располагает информацией, что на российский рынок попадают элементы оружия из Китая. Такие же данные поступают из западных исследований, имеющих партнерские отношения с нашим государством.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается, оккупанты получают от Китая элементы оружия, которые попадают на внутренний рынок страны-агрессорки. Кроме того, в оружии, используемом РФ против нашего государства, обнаруживают составляющие производства других стран.

“Сегодня есть сигналы от разных разведок, включая украинскую, что каким-то образом попадает на рынок РФ через Китай. Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно некоторые элементы, которые входят в вооружение РФ, являющиеся элементами того или иного оружия из Китая”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что китайскими деталями "дело не заканчивается". Для производства оружия РФ все еще использует составляющие производства других стран мира.

Однако Зеленский предостерег от того, чтобы делать выводы, что эти страны специально продают РФ свое вооружение.

Напомним, что военные объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" показали болезненные кадры из Волчанска на Харьковщине.

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