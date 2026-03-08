Китай построил колоссальную подземную машину гипергравитации: зачем она Пекину (фото)

В Китае создали гигантскую центрифугу гипергравитации / © Associated Press

В Китае была создана гигантская подземная установка, способная воспроизводить процессы, которые в природе длятся сотни лет, всего за несколько дней. Уникальная машина работает на основе гипергравитации и помогает ученым изучить геологические процессы, поведение почв и устойчивость масштабных инженерных сооружений.

Об этом пишет dailygalaxy.

Машина под землей

Новая установка находится под городом Ханчжоу на востоке Китая. Он находится в круглой подземной камере площадью около 230 квадратных метров на глубине 15 метров. Такая конструкция помогает изолировать мощные вибрации, возникающие при работе.

Устройство работает по принципу огромной центрифуги. Внутри расположено массивное вращающееся плечо радиусом 6,4 м, которое раскручивает модели разных объектов на очень высоких скоростях. Благодаря этому на них действуют экстремальные физические нагрузки, позволяющие исследователям наблюдать, как материалы разрушаются или деформируются.

В результате процессы, происходящие в природе длятся веками, можно смоделировать всего за несколько дней.

Китай построил подземную машину гипергравитации Фото Xinhua

Почти две тысячи сил тяжести

Новая установка получила название CHIEF1900. Она работает в Центре экспериментов по гипергравитации при Чжэцзянском университете.

Машина способна создавать нагрузку до 1900 g-tonnes — то есть почти в две тысячи раз больше силы тяготения Земли. Для сравнения, обычная стиральная машина при отжиме создает примерно 2g.

CHIEF1900 превзошла предыдущий мировой рекорд. Раньше самой подобной установкой была центрифуга мощностью 1200 g-tonnes, которую использовал Инженерный корпус армии США.

CHIEF1900 Фото Xinhua

Как работает гипергравитация

В ходе экспериментов в центрифугу помещают масштабные модели инженерных сооружений. Например, трехметровая модель дамбы при нагрузке 100g получает те же внутренние напряжения, что и настоящая дамба высотой 300 метров.

Это позволяет инженерам заранее определять возможные слабые места крупных объектов — гидроэлектростанций, морских платформ или инфраструктуры высокоскоростных железных дорог.

Также установка дает возможность ускорять геологические процессы. Например, исследователи могут за несколько дней смоделировать перемещение загрязнений в почве, которое в природе может занять тысячи лет.

Инвестиция в науку

Строительство комплекса обошлось примерно в 285 млн. долларов. Проект был утвержден китайской Национальной комиссией по развитию и реформам в 2021 году.

В лаборатории расположены шесть экспериментальных модулей, которые используются для исследований в различных областях:

инженерия дамб и склонов;

сейсмические процессы;

глубоководная инженерия;

геологические процессы

Разработчики планируют произвести установку международной научной платформой. Исследователи из разных стран смогут бронировать время работы с центрифугой, подобно тому, как астрономы пользуются большими телескопами.

По словам ученых, новая машина позволит получать реальные физические данные, а не только полагаться на компьютерные модели, что может привести к открытию новых явлений и научных теорий.

