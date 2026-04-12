Китай построил стратегический остров, пока весь мир наблюдал за Ираном

Китай построил искусственный остров возле Вьетнама / © Associated Press

Пока внимание международной общественности было сосредоточено на войне против Ирана, Китай активизировал свое присутствие в Южно-Китайском море.

Об этом пишет издание Forbes.

Используя мощные земснаряды, Пекин в сжатые сроки превратил риф Antelope в полноценный искусственный остров, расположенный в 400 километрах от побережья Вьетнама.

Китайская сторона действовала с максимальной скоростью, чтобы поставить мир перед фактом создания нового сухопутья.

Вьетнам выразил официальный протест только в марте 2026 года – через пять месяцев после начала активных работ по мелиорации.

Аналитики называют действия КНР «юридической войной», поскольку Пекин пытается легализовать территориальные захваты из-за собственного специфического толкования международного морского права.

Спутниковые мониторинговые системы зафиксировали на вновь созданном объекте более 50 капитальных сооружений.

Наибольшее беспокойство вызывает взлетная полоса длиной около 2700 метров, позволяющая принимать военную авиацию и значительно усиливающая позиции КНР в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня.

Официальный Пекин традиционно исключает обвинения в милитаризации региона, подавая строительство как чисто гражданский проект.

"Необходимое строительство на нашей собственной территории направлено на улучшение условий жизни и труда на островах и развитие местной экономики", - заявили в МИД Китая.

Однако эксперты указывают на стратегическое расположение базы, которая находится всего в 300 километрах от большой базы подлодок КНР.

