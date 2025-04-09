Китай повысил пошлины на американские товары в ответ на политику Трампа

Китай повышает пошлины на американские товары

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Комитет по таможенным тарифам Государственного совета Китая сообщил об изменении ставок на дополнительные пошлины для импортных товаров из США.

Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов КНР.

«На основании Закона о таможенных пошлинах КНР, Таможенного кодекса КНР, Закона о внешней торговле КНР и основных принципов международного права и с одобрением Госсовета с 12:01 10 апреля 2025 года будут изменены ставки дополнительных пошлин на товары происхождением из США. Ставка дополнительных пошлин повышается с 34 до 84%», — говорится в сообщении.

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В китайском ведомстве заявили, что 8 апреля США повысили пошлины на китайские товары с 34% до 84%, что является частью агрессивной торговой политики, которая нарушает интересы Китая и наносит ущерб многосторонней торговой системе, основанной на международных правилах.

Согласно информации Bloomberg, Китай расширил список ненадежных организаций, добавив шесть компаний, а также включил 12 американских фирм в список экспортного контроля. США вводят 104% пошлины на китайские товары, на что Китай обещает отреагировать активными контрмерами.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай прокомментировал последние массированные удары по Украине.