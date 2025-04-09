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Китай повысил пошлины на американские товары в ответ на политику Трампа
Государственный совет Китая через свой комитет по таможенным тарифам объявил об изменении ставок дополнительных пошлин на импортируемые из США товары.
Комитет по таможенным тарифам Государственного совета Китая сообщил об изменении ставок на дополнительные пошлины для импортных товаров из США.
Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов КНР.
«На основании Закона о таможенных пошлинах КНР, Таможенного кодекса КНР, Закона о внешней торговле КНР и основных принципов международного права и с одобрением Госсовета с 12:01 10 апреля 2025 года будут изменены ставки дополнительных пошлин на товары происхождением из США. Ставка дополнительных пошлин повышается с 34 до 84%», — говорится в сообщении.
В китайском ведомстве заявили, что 8 апреля США повысили пошлины на китайские товары с 34% до 84%, что является частью агрессивной торговой политики, которая нарушает интересы Китая и наносит ущерб многосторонней торговой системе, основанной на международных правилах.
Согласно информации Bloomberg, Китай расширил список ненадежных организаций, добавив шесть компаний, а также включил 12 американских фирм в список экспортного контроля. США вводят 104% пошлины на китайские товары, на что Китай обещает отреагировать активными контрмерами.
Напомним, ранее мы писали о том, что Китай прокомментировал последние массированные удары по Украине.