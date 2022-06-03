Китай предложил США провести встречу министров обороны: когда она состоится и о чем будут говорить

Китай предложил США провести встречу министров обороны: когда она состоится и о чем будут говорить

Китай предложил США провести встречу министров обороны двух стран.

Вероятно, министр обороны США Ллойд Остин встретится с китайским коллегой на следующей неделе.

Об этом сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

"Китайские военные официально пригласили встречу между министром обороны Остином и министром обороны Китая Вэй Фэнхэ в Сингапуре на следующей неделе", — сообщил Детч.

По его словам, встреча должна состояться в рамках саммита "Диалог Шангри-Ла" и будет посвящена "управлению конкуренцией" между США и Китаем.

Напомним, власти Китая призвали обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна. Для этого она предлагает в кратчайшие сроки создать "зеленый коридор".

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