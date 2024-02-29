Китай предложил ядерным государствам заключить соглашение: о чем идет речь

Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение о неприменении ядерного оружия первыми.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что на Конференции по разоружению в Женеве генеральный директор департамента по контролю вооружений МИД Китая Сунь Сяобо заявил, что ядерные страны должны выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

Он подчеркнул, что на Конференции по разоружению необходимо определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который должен стать защитой неядерных государств от потенциального применения ядерного оружия.

"Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", — сказал Сунь.

Соединенные Штаты и РФ имеют крупнейшие ядерные арсеналы в мире, а Китай и Индия единственные, кто следует принципу "неприменения ядерного оружия первыми".

Напомним, ранее сообщалось, что США предупреждают, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие.

Кроме того, ранее информировали, что в ГУР прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия.

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