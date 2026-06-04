Китай предупредил Германию через Тайвань и заявил о "красных линиях"

Флаг Китая / © Associated Press

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Китай предостерег Германию от шагов, которые Пекин может расценить как вмешательство в тайваньский вопрос. В КНР отметили, что ожидают от Берлина соблюдения принципа "единого Китая".

Об этом заявили в китайской стороне, передает Anadolu Agency.

В Пекине отметили, что Германия должна воздержаться от использования темы Тайваня для вмешательства во внутренние дела Китая.

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"Мы надеемся, что немецкая сторона будет придерживаться принципа "единого Китая" и воздержится от использования тайваньского вопроса для вмешательства во внутренние дела Китая", - говорится в заявлении.

В Китае также подчеркнули, что тайваньский вопрос является для Пекина одной из ключевых красных линий.

"Сечение красной линии в тайваньском вопросе неизбежно будет иметь свою цену", - предупредили в КНР.

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Советники президента США Дональда Трампа прогнозируют, что Китай может попытаться захватить Тайвань в течение следующих пяти лет. Такой шаг лидера КНР Си Цзиньпина грозит перекрыть Штатам доступ к микрочипам, необходимым для развития искусственного интеллекта. Американская экономика пока совершенно не готова к подобным последствиям.

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Напомним, во время закрытых переговоров с Трампом в Пекине 14 мая Си заявил, что вопрос Тайваня самый важный в двусторонних отношениях. Он строго предупредил: неправильный подход к этой теме чреват стабильностью, может привести к столкновениям и даже к военному конфликту между США и КНР. Аналитики подчеркивают, что китайский лидер фактически недвусмысленно предостерег Вашингтон «не играть» с этим вопросом.

После визита в Пекин Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, отметив, что не хочет воевать в тысячах милях от дома, и призвал обе стороны «охладить ситуацию». Он подтвердил, что дискуссия по поводу острова была главным приоритетом для Си, но позиция Вашингтона остается неизменной.

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