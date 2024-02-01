Китай предупредил о возможном ухудшении отношений с Украиной: в чем причина – Reuters

В КНР недовольны внесением 14 китайских компаний в "черный список".

Китай предупредил Украину об отрицательных последствиях для двусторонних отношений из-за внесения китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Об этом в четверг, 1 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников.

Предупреждение об ухудшении отношений прозвучало в прошлом месяце во время встречи посла Китая с высокопоставленными украинскими чиновниками.

"Посол сказал, что все это [ситуация с "черным списком"] может оказать негативное влияние на наши отношения", – сообщил агентству один из собеседников.

Собеседник агентства также подчеркнул, что Китай не поставил Украине никаких условий или "временных рамок", а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

Второй собеседник предположил, что Пекин может увязывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

До полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 г. Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и остается важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Пекин имеет тесные связи с Москвой и воздерживается от критики вторжения России в Украину, но заявил, что суверенитет и территориальную целостность всех стран необходимо уважать.

Украина причислила 48 компаний во всем мире, включая 14 из Китая, в список международных спонсоров войны, чья бизнес-деятельность косвенно помогает или способствует военным усилиям России.

Министерство иностранных дел Китая, посольство КНР в Киеве и МИД Украины не ответили на запросы агентства о комментариях.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Китай умышленно отказывается от дипломатических контактов с представителями украинского правительства в угоду Кремлю. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр КНР Ли Цян тоже избежал встречи с президентом Зеленским.

Читайте также: