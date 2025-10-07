Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

Реклама

Европа сталкивается с кампаниями устрашения, кибератаками и дезинформацией со стороны России и Китая, которые стремятся ослабить единство и влияние Запада.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

«В течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с продолжительной, эскалационной войной», — пишет автор.

Реклама

Отмечается, что кампания устрашения, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предполагает будущее напряженности и опасности для континента, долго считавшего покой нормой.

Вмешательство Китая в дела Европы далеко не столь агрессивно, как у Путина. Однако китайские корабли были причастны к инцидентам с перерезкой кабелей в Балтийском море.

«Китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными. Западные чиновники утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями», — говорится в материале.

Также Китай убивает политический клин в трансатлантическом сообществе, поддерживает более бедные страны юго-восточной Европы.

Реклама

«Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более покладистой Европы. Вопрос в том, помогут ли США этому континенту сохранить единство и силу», — подытожил автор.

Напомним, и украинские, и иностранные эксперты неоднократно заявляли о том, что Китай помогает России убивать украинцев. И эти обвинения в поддержке российской военной машины не безосновательны. Пекин не снабжает оружие непосредственно, однако активно обеспечивает агрессора продукцией двойного назначения. Яркий пример — fpv-дроны, ставшие оружием современной войны.