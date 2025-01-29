Китай призвал США и Россию к ядерному разоружению перед переговорами

Китай призвал Вашингтон и Москву сократить свои ядерные арсеналы как предпосылку для участия в потенциальных переговорах по разоружению, к которым призвал президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Barrons со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

"Два ядерных государства с крупнейшими ядерными арсеналами должны добросовестно выполнять свои особые обязанности по ядерному разоружению", — говорится в заявлении.

В КНР заявили "существенно сокращать свои ядерные арсеналы, чтобы создать необходимые условия для присоединения других ядерных государств к процессу разоружения".

В видеообращении к Всемирному экономическому форуму в Давосе (Швейцария) Трамп сказал, что "США хотели бы видеть ядерное разоружение" и повторил свое желание трехсторонних переговоров с Россией и Китаем.

Впоследствии в Давосе Россия заявила, что хочет возобновить двусторонние переговоры о ядерном разоружении "как можно скорее" и что "мяч на стороне американцев".

Добавим, что соперники времен холодной войны владеют почти 90% мирового ядерного оружия, но Москва вышла из последнего соглашения о контроле над вооружениями с Вашингтоном в 2023 году на фоне резкого ухудшения отношений.

Напомним, ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что решение Украины отдать ядерное оружие после распада СССР было "тупым и совершенно нелогичным".