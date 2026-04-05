С началом войны в Иране в соцсетях на западных и китайских платформах резко возросло количество популярных сообщений с подробным описанием размещения вооружения на американских базах, маршрутов авианосных групп США и подготовки авиации к ударам по иранской территории.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, за такими публикациями стоят китайские частные компании, сочетающие искусственный интеллект с открытыми источниками данных и продающие полученную информацию как разведывательный продукт.

Речь идет, в частности, об анализе спутниковых снимков, трекинге полетов и судоходства, а также другие открытые данные, которые после обработки ИИ позволяют отслеживать перемещение военных сил.

В материале отмечается, что часть таких компаний имеют связи с Народно-освободительной армией Китая.

В то же время, официальный Пекин пытается дистанцироваться от прямого участия в конфликте с Ираном. Однако частный сектор, активно развивающийся в рамках государственной политики военно-гражданской интеграции, фактически извлекает выгоду от ситуации.

Журналисты отмечают, что за последние годы Китай инвестировал сотни миллионов долларов в развитие компаний, применяющих искусственный интеллект в сфере обороны. В марте власти страны объявили о намерении еще больше усилить это направление в рамках новой пятилетней стратегии.

Несмотря на то, что подобные данные формально базируются на открытых источниках, их масштаб и точность вызывают беспокойство в США. Американские чиновники и разведчики пока не имеют единой оценки уровня угрозы, однако признают: рост рынка таких услуг создает новые риски для безопасности.

«Распространение в Китае все более состоятельных частных компаний, занимающихся геопространственным анализом, усилит оборонный потенциал Китая и его способность противостоять американским войскам в ситуации», — отметил научный сотрудник American Enterprise Institute Райан Федасюк.

Среди таких компаний издание выделяет MizarVision, основанную в 2021 году. Она использует сочетание западных и китайских данных, обработанных ИИ для мониторинга активности на американских базах на Ближнем Востоке.

В частности, компания отслеживает передвижение военно-морских сил США, а также определяет количество и расположение самолетов и систем противоракетной обороны.

В материале отмечается, что MizarVision подробно фиксировала наращивание американского присутствия в преддверии операции «Эпическая ярость». Также она публиковала данные о типах и количестве самолетов на израильской авиабазе Овда, саудовской Принц Султан и катарской Аль-Удейд.

Журналисты обращают внимание, что компания формально не входит в состав китайских вооруженных сил, однако имеет сертификат Национального военного стандарта Китая.

В то же время, ее аналитика частично базируется на коммерческих спутниковых снимках, в частности от западных поставщиков, среди которых упоминаются Vantor и Airbus, а также Planet Labs. При этом остается непонятным, передают ли эти компании данные непосредственно китайской стороне.

В США такая деятельность уже вызывала беспокойство среди законодателей. Аналитики отмечают, что подобные частные структуры могут стать для Пекина инструментом косвенной поддержки союзников, позволяя формально сохранять дистанцию от международных конфликтов.

Ранее сообщалось, что недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в режим паники.

Мы ранее информировали, что с начала операции США против Ирана погибли 13 американских военных, 365 получили ранения.