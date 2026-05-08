Китай проигнорирует парад Путина — правительственная делегация не поедет
Пекин решил не направлять отдельную правительственную делегацию в Москву на 9 мая. Это решение вызывает дипломатические предположения о тональности отношений.
Правительство Китая не будет направлять специальную правительственную делегацию в Москву 9 мая. Страну будут представлять представители посольства Китая в России.
Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает «Укринформ».
«Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать», — сказал Линь.
Причин такого решения китайского руководства дипломат не уточнил. Такие изменения формата, очевидно, подчеркивают стремление поддержать дипломатическое воздержание во время праздничных мероприятий.
Додик, Фицо и султан Ибрагим: в Кремле назвали гостей Путина на 9 мая
В Москву на парад 9 мая прибудет ряд иностранных лидеров, среди которых премьер Словакии Роберт Фицо и представители Балкан.
Среди приглашенных политиков также:
глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет участвовать в военном параде ко Дню победы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву во время проведения парадных мероприятий.
Тем временем Россия отозвала аккредитацию иностранных журналистов, которые должны были приехать на военный парад на Красной площади в Москве. Об отмене аккредитации иностранным журналистам сообщили с Кремля по телефону. Кроме Der Spiegel среди медиа, получивших такие звонки, — немецкие общественные вещатели ARD и ZDF, телеканал Sky, информагентство AFP, итальянский общественный вещатель Rai и японская телекомпания NHK.
В этом году в Москве парад на Красной площади состоится без военной техники из-за «оперативной ситуации».