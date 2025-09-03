- Дата публикации
Китай провел масштабный военный парад: какое оружие показал миру (фото)
Военный парад в Пекине стал демонстрацией современной военной мощи Китая. Страна показала новейшее вооружение и элементы ядерной триады.
В Китае 3 сентября состоялся грандиозный военный парад, посвященный 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне. На мероприятии, которое посетили некоторые мировые лидеры, Пекин продемонстрировал новейшие разработки в сфере вооружения.
Об этом сообщили CNN, Reuters и BBC.
Торжества в Пекине начались с 80 пушечных залпов и запуска в небо 80 тыс. птиц. Впервые выступил крупнейший в истории страны военный оркестр — более тысячи офицеров, среди которых символические 80 трубачей.
После этого лидер Китая Си Цзиньпин произнес речь, в которой подчеркнул, что мир «не должен вернуться к законам джунглей» и выразил надежду, что государства сумеют извлечь уроки из истории и будут сохранять мир.
Особое внимание привлекла демонстрация новейшего оружия. Китай представил межконтинентальную ракету DF-5C, способную, по официальным заявлениям, поражать любую цель на планете. Также публике показали двухместные истребители J-20S, подводные дроны AJX 002 и HSU 100, а еще системы лазерного оружия.
Отдельно были продемонстрированы составляющие ядерной триады Китая — наземные, морские и воздушные стратегические силы.
Финальным аккордом стал пролет семи самолетов J-10 над площадью Тяньаньмэнь. Они оставили в небе 14 цветных дымовых полос, которые символизировали 14 лет сопротивления японской агрессии.
Напомним, масштабный военный парад в Китае прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он обратился к Си с саркастическим заявлением из-за присутствия на параде президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также обвинил Пекин, Москву и Пхеньян в сговоре против США.