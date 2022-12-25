Китай провел военные учения со стрельбами у берегов Тайваня из-за "провокации" США

Вооруженные силы Китая выразили готовность принимать все необходимые меры "для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности".
В воскресенье, 25 декабря, вооруженные силы Китая провели военно-морские и воздушные учения вблизи Тайваня. Их проведение мотивировали неопределенной "провокацией" со стороны Тайваня и США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования Восточного театра действий Народно-освободительной армии Китая.
В этом заявлении говорится о "общем патрулировании боевой готовности и совместных тренировках по нанесению огневых ударов" вокруг Тайваня, но не указано точное место проведения учений.
"Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию заговоров и провокаций со стороны Соединенных Штатов и Тайваня", — подчеркнули представители китайской армии, не сообщая деталей.
Вооруженные силы Китая также выразили готовность принимать все необходимые меры "для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности".
Китай считает самоуправляющийся остров Тайвань своей территорией и неоднократно демонстрировал военную активность за последние три года, чтобы заставить Тайбэй принять суверенитет Китая.
Накануне власти Китая осудили Соединенные Штаты за новый закон о разрешении на оборону, увеличивающий военную помощь Тайваню.
Министерство обороны Тайваня отказалось от комментариев агентству.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения, которые продлятся до конца 2022 года.
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