Китай пытается преодолеть демографический кризис "старым вином в новой бутылке" – FT

В Китае предлагают ввести "курсы любви" для студентов, активно пропагандируют пользу родов для здоровья и выплачивают субсидии женщинам за рождение второго ребенка.

Население Китая сокращается, число смертей превышает количество родившихся детей. На фоне серьезного демографического кризиса правительство активизировало общенациональную кампанию, призванную убедить одиноких людей вступать в романтические отношения, жениться и рожать детей.

Об этом пишет Financial Times.

"Население Китая сталкивается с тремя основными тенденциями: старение, низкая рождаемость и низкий уровень браков. Детей становится меньше, а пожилых людей больше. Скорость и масштаб старения Китая беспрецедентны", — сказал в интервью китайским СМИ известный экономист Шэнь Цзэпин.

Пекин пообещал предоставить субсидии и более существенные налоговые льготы семьям с детьми, чтобы сократить расходы на их рождение и воспитание. Правительство Китая в октябре заявило, что разрабатывает план по созданию "общества, благоприятного для рождения детей", как часть более широкого пакета мер стимулирования экономики. Однако детали этого плана все еще прорабатываются и пока неизвестны широкой публике.

По словам источников издания, местные чиновники по всей стране уже обзванивают замужних женщин 20-30 лет, чтобы узнать их планы по рождению детей. Чтобы простимулировать желание родить ребенка, женщинам предлагают пройти предродовый медосмотр и обещают финансовую поддержку. В настоящее время субсидии на детей определяются местными органами власти в зависимости от их финансовых возможностей. По словам одного из источников издания в Чжэцзян, власти предлагают местным женщинам выплаты в размере 100 тысяч юаней ($14000) за рождение второго ребенка. Парам необходимо иметь в среднем 2,1 ребенка, чтобы достичь коэффициента воспроизводства населения.

Кроме того, в государственных СМИ регулярно появляются статьи о преимуществах рождения детей. В последние месяцы государственные издания People's Daily и Life Times продвигали научные голоса, утверждающие, что роды полезны для здоровья матери и даже могут помочь предотвратить рак и вылечить некоторые заболевания.

В декабре Национальная комиссия по здравоохранению опубликовала статью в государственных СМИ, в которой предложила университетам создать "курсы просвещения в области брака и любви", чтобы побудить студентов создавать пары.

"Университеты — важное место для того, чтобы студенты колледжей влюблялись", — говорится в статье.

При этом комиссия привела шокирующие результаты соцопроса, согласно которым 57% студентов заявили, что вообще не хотят вступать в отношения из-за большой загруженности на работе.

Однако эксперты скептически оценивают усилия властей и сомневаются, что принятые меры по повышению рождаемости убедят молодых людей заводить многодетные семьи, особенно в условиях растущей безработицы и экономического спада.

Ван Фэн, эксперт по демографии Китая, заявил, что чиновники прибегают к той же "схеме использования административной власти для достижения демографических целей", которая использовалась в эпоху политики "одна семья — один ребенок", продвигаемой правительством в течение 35 лет с 1980 года, когда семьям не разрешалось рожать больше одного ребенка.

По его словам, тогда Пекин успешно запретил парам заводить многодетные семьи. Но сейчас будет гораздо сложнее использовать административные ресурсы для достижения противоположного результата.

"Такое старое вино в новой бутылке не будет эффективным, поскольку причины поздних браков и низкой рождаемости совершенно иные. Для молодых женщин это особенно важно: они не только сталкиваются с высокими расходами на жизнь, но и с серьезными карьерными потерями, когда уходят с работы, чтобы родить детей", – подчеркнул Ван Фэн.

Эксперт добавил, что властям придется приложить немало усилий, чтобы убедить "сегодняшних молодых женщин и мужчин, которые принадлежат к самому образованному поколению в истории Китая", заводить детей.

Писательница-феминистка Шэнь Ян сказала, что современная китайская молодежь "видит пропаганду насквозь".

"Если правительство хочет повысить рождаемость, оно должно создать более благоприятную среду для родителей, особенно матерей-одиночек", — сказала она.

Напомним, население Китая начало сокращаться в 2022 году из-за смертности от коронавируса и рекордно низкого уровня рождаемости. Такой демографический кризис в Китае произошел впервые после Великого голода эпохи Мао Цзэдуна в 1961 году.

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